Paula sente que sua batata está assando no BBB19

Após perderem a liderança e a prova do anjo, restam poucas alternativas para manter a segurança do grupo Pauriany (composto unicamente por Paula e Hariany) no BBB19. Enquanto as duas cumprem os castigos do monstro, apenas uma coisa surge na cabeça de Paulinha: sua batata está assando.

Quase mediúnica, a sister conversou com a colega e afirmou que sente que chegou sua hora. Sabendo que Hariany já foi para a berlinda algumas vezes, agora logicamente é a hora das pessoas da casa colocarem ela no paredão, até para testarem o poder da participante num confronto de popularidade com outros brothers.

Veja também





Ainda nessa tarde, Paula contou para a amiga que teve um sonho sobre como os brasileiros estão recebendo sua participação na casa: “sonhei que a gente era a turma do mal”. Considerando que Paula repercutiu negativamente por conta de diversas frases preconceituosas e ofensivas, capaz de ela ter uma razão nisso.

O paredão a ser formado amanhã (17) será triplo, com uma indicação dos líderes da casa e duas indicações da casa.