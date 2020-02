Patrícia Poeta: 10 dicas da musa para você

Patrícia Poeta virou referência de moda e beleza

Foto: AgNews

À frente do Fantástico desde 2008, Patrícia Poeta, 34 anos, virou referência de moda, beleza e comportamento. Seus vestidos estão sempre entre os mais buscados na Central de Atendimento ao Telespectador da Rede Globo, assim como seu cabelo e seu make.

Como se não bastasse, a bela também chama a atenção pelo jeito discreto com que conduz o casamento de nove anos com Amauri Soares (editor de projetos e eventos especiais da Globo) e pela maneira de educar o filho, Felipe, 8 anos. Quer ser como ela e acertar em todas as frentes? Então, confira as dicas garimpadas em entrevistas às revistas MÁXIMA, NOVA e CLAUDIA.

1 – Use roupas adequadas

“Você pode ser sexy, despojada ou básica, mas nem sempre seu estilo pessoal se aplica à ocasião. Procuro preservar minha identidade, me adequando aos acontecimentos.”

2 – Invista no básico

“Menos é mais. Se acha que está com o visual carregado, pode saber: os outros também acharão. O básico sempre cai bem!”

3 – Aposte em acessórios

“Um belo acessório levanta qualquer look. Muitas vezes uso um vestido simples no Fantástico, mas ponho cinto e o visual já muda.”

4 – Base e blush

“Não saio para trabalhar sem base e blush. Dão mais colorido à pele. Gloss também ajuda, além de um bom rímel.”

5 – Viva as ofertas

“Eu costumo me programar para fazer compras uma ou duas vezes por ano, geralmente nas férias. Aproveito para ver tudo o que preciso e busco as melhores promoções. Gosto de visitar as grandes lojas, aquelas que oferecem várias opções – fica mais fácil ter uma noção geral da moda, além de ser mais rápido.”

6 – Organize o guarda-roupa

“Colo fotos nas caixas de sapatos para ajudar na localização. Também montei vários looks completos, fotografei e guardei no computador. Isso me ajudou muito quando morava em Nova York e vivia apressada.”

7 – Coma bem, malhe e cuide da pele

“Alimentação: cuidado com as besteiras que engordam. Exercício: qualquer um, do jeito que for possível. Pele: a dermatologista é a melhor amiga da mulher, ainda mais para quem precisa usar maquiagem todo dia, como eu. Por fim, o principal: ninguém se acha bonita se estiver infeliz.”

8 – Curta seu filho

“Tomamos café juntos às 7h e o Felipe vai para a escola com o pai. Quando não posso buscá-lo no colégio, dou um jeito de vê-lo no meio da tarde, de levá-lo à natação. E jantamos sempre juntos.”

9 – Ao lado do amado

“Você muda com o passar dos anos e o outro também. Se esquecerem de acompanhar essa transformação, acordarão um dia ao lado de estranhos.”

10 – Seja amiga e esposa

“Manter a conversa sempre fluindo é tão importante quanto usar uma linda lingerie”.