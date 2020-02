Passione: Mauro acusa Melina pela morte de Diana

Será que Melina seria capaz de assassinar Diana?

Foto: Divulgação – Rede Globo

Por essa ninguém esperava: Diana (Carolina Dieckmann) é assassinada, com um tiro no peito, ao entrar em casa. Como a jornalista vinha sofrendo uma perseguição permanente de

Melina (Mayana Moura), Mauro (Rodrigo Lombardi) só tem uma meta na vida: provar que a estilista atirou na noiva e fazer justiça.

Poucos dias antes do crime, Melina boicota, outra vez, o trabalho de Diana, deixando-a mal com Laura (Adriana Prado) e Saulo (Werner Schünemann). Mas a vilã chega ao auge do descontrole ao ver o anel de noivado da rival.

Louca de ódio, arranca a joia do dedo de Diana e ameaça jogá-la pela janela. Fred (Reynaldo Gianecchini) chega e resgata o anel. Pouco antes de ser morta, a jornalista ainda tem que enfrentar o ódio de Melina no corredor da empresa: “Você não vale nada, garota, deixa de ser sonsa!” E sai, revoltada, da metalúrgica.

Logo depois, Diana é misteriosamente alvejada. Coincidência? Uma coisa é certa: Mauro vai vingar a morte da amada, custe o que custar.