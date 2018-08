Palácio de Buckingham planeja medidas extremas contra pai de Meghan Markle

Thomas Markle, pai da Duquesa de Sussex Meghan Markle, tem dado declarações polêmicas à mídia desde que a filha ficou noiva de príncipe Harry. Em entrevista ao The Sun, Thomas disse que não saberia se veria a filha novamente e não poupou críticas à família real, à Meghan e nem à Lady Di.

O Palácio de Buckingham está considerando uma abordagem mais agressiva sobre o assunto. “A família real normalmente adota uma política firme de não comentar assuntos pessoais. Mas está considerando uma estratégia mais direta para lidar com a situação”, disse uma fonte próxima ao Entertainment Tonight.

Meghan supostamente não fala com seu pai desde o casamento real. “Ela passou por períodos de dificuldade com o pai no passado, mas ela o ama”, disse a fonte. Não é só o pai de Meghan que tem falado à imprensa. Neste fim de semana, seu meio-irmão Thomas Markle Jr. deu uma entrevista onde ele a chamou de “egoísta” e “cruel”. Sua meia-irmã, Samantha, chamou Meghan de “desumana”.

Samantha também tem chamado a atenção do Palácio, pois “ela nunca teve um bom relacionamento com Meghan”, de acordo com a fonte.

