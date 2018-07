Thomas Markle, pai de Meghan, critica a filha e Lady Di em entrevista

O polêmico pai da Duquesa de Sussex volta a atacar. Depois de causar desconforto com suas declarações e com fotos de paparazzi encomendadas por ele antes do casamento de Meghan, Thomas Markle, 74 anos, decidiu se ausentar da cerimônia alegando problemas no coração. No sábado (28), porém, uma entrevista publicada pelo Daily Mail mostrou que ele não pretende se calar em relação à nova vida da filha.

“Realmente machuca o fato de que ela me cortou de sua vida completamente. Eu costumava ter o número pessoal dela no palácio, mas depois de algumas coisas polêmicas que eu disse, eles me excluíram”, criticou Thomas. “Aqueles números foram desconectados, não funcionam mais e eu não tenho contato com a minha filha.”

A sogra já falecida da filha também não ficou de fora das acusações do norte-americano. “A princesa Diana recebe créditos por mudar a família real, mas ela não era perfeita. Ela era muito parecida com todos eles. Acho que será a Meghan que irá trazê-los para o século 21, se permitirem. E não ligo se Harry nunca mais falar comigo por dizer isso, eu sobreviverei”, disse.