Pai de Neymar fala sobre casamento do filho com Bruna Marquezine

Durante um evento beneficente realizado pela grife Dolce & Gabbana nesta última terça-feira (17), Neymar Santos, pai do jogador Neymar Jr., 26 anos, afirmou que seu filho irá se casar com a namorada Bruna Marquezine, 22 anos, em algum momento no futuro. “Vão (casar), tenho certeza de que sim. Eles estão no caminho certo, crescendo juntos, amadurecendo porque tem muita coisa pela frente”, disse para a Quem.

O pai do jogador ainda disse que o casal está construindo um laço bem duradouro e que não existe pressa para oficializar a relação com um matrimônio. “Eles estão felizes, isso que importa. Estão namorando, não tem essa pressão para que fiquem juntos, cada um tem sua profissão”, reforçou ele.

