Louis está todo sorridente no colo de Kate em foto espontânea do batizado

As fotos oficiais de príncipe Louis e sua família no seu batizado, feitas pelo fotógrafo Matt Holyoak,foram divulgadas no domingo (15), mas a família real britânica guardou uma surpresinha para esta segunda-feira (16). Um clique espontâneo de Kate Middleton com o filho caçula no colo foi divulgado pelo Palácio de Kensington e é impossível não se encantar pelo sorrisão do bebê na imagem.

O responsável pelo clique é o fotógrafo Matt Porteous, o mesmo que fez as fotos oficiais do terceiro aniversário do príncipe George.