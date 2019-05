“Meu corpo dilacerou”: o desabafo emocionante do pai de Gabriel Diniz

View this post on Instagram

Minha jóia partiu meu corpo dilacerou , mas Deus q sabe tudo reconstrói e renova tudo e todos , pois o amor que ele irradiava não tinha medida , fique com Deus meu anjo , minha doçura de vida GD amado 🙏🙏😘😘😘😘😘😘😘😘 gratidão sem medidas a todos que fizeram e fazem parte da vida de meu filho fans e amigos 👏👏👏👏🙏🙏🙏