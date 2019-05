Mariana Xavier, a ‘Jenifer’, adia compromissos após morte de Gabriel Diniz

Mariana Xavier, que estrelou o clipe de “Jenifer”, decidiu adiar um compromisso de trabalho devido ao luto pela morte de Gabriel Diniz. “Não tem clima”, revelou ela aos fãs.

A atriz publica semanalmente vídeos em seu canal do YouTube “Mundo Gordelicia”. Entretanto, Mariana comunicou que, nesta semana, não trabalhará.

“Nesta terça-feira, 28, excepcionalmente, não haverá vídeo no canal ‘Mundo Gordelicia’. Não tem clima. Voltamos na semana que vem com a programação normal. Obrigada pelas mensagens de carinho e pela compreensão de todos”, avisou ela.

O cantor sertanejo faleceu na segunda-feira (27) após o avião em que ele estava sendo transportado cair, no sul de Sergipe. A atriz desabafou sobre o trágico acontecimento em entrevista à QUEM.

“Estou em choque. Vim para Nova York, nos Estados Unidos, comemorar o meu aniversário e agora recebi as informações de que rolou a queda do avião do Gabriel. Recebi a notícia de maneira muito truncada. Estou sem acreditar no que aconteceu”, revela.

Mariana também usou o Instagram para prestar uma homenagem a Gabriel. “Peço licença à tristeza, porque é desse clima da foto que quero lembrar. Do riso, da irreverência, da alegria que ele espalhava e que nunca será esquecida”, escreveu.

