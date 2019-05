Morre a atriz Lady Francisco, aos 84 anos

A atriz Lady Francisco morreu neste sãbado (25), aos 84 anos, no Rio de Janeiro. Ela estava internada desde 28 de abril em um hospital na Barra da Tijuca, em decorrência de complicações na recuperação de uma fratura no fêmur. Ela passeava com seus cachorros quando caiu e quebrou o osso. Nos últimos dias, seu quadro piorou e Lady sofreu uma falência de múltiplos órgãos.

Com uma carreira de quase 50 anos na TV, Lady Francisco esteve no ar até o final de 2018, com um papel em “Malhação”. Ela começou a atuar em Belo Horizonte, cidade onde nasceu, e participou de dezenas de novelas e filmes, quase sempre com personagens carismáticas e divertidas, com forte apelo popular.

A atriz deixa dois filhos, Oscar e Andrea. O enterro será no Rio de Janeiro.