Confira os indicados ao Oscar 2019

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anuncia nesta terça-feira (22), a partir das 11h20, os indicados ao Oscar 2019. A 91ª edição da premiação acontecerá no dia 24 de fevereiro no Teatro Dolby de Hollywood e, desta vez, o Oscar não terá um apresentador.

O evento deste ano contará com vários atores, que subirão ao palco e anunciarão os vencedores de cada categoria. Celebridades da música, como Lady Gaga, indicada ao prêmio de Melhor Canção Original, também devem fazer apresentações.

Confira a lista completa de indicados ao Oscar 2019:

Melhor Filme

Pantera Negra

Infiltrado na Klan

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Green Book

Roma

Nasce Uma Estrela

Vice

Melhor Ator

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, Nasce Uma Estrela

Willem Dafor, At Eternity’s Gate

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book

Melhor Atriz

Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, A Esposa

Olivia Colman, A Favorita

Lady Gaga, Nasce Uma Estrela

Melissa McCarthy, Poderia me Perdoar?

Melhor Direção

Infiltrado na Klan

Guerra Fria

A Favorita

Roma

Vice

Melhor Atriz Coadjuvante

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Regina King, Se a Rua Beale Falasse

Emma Stone, A Favorita

Rachek Weisz, A Favorita

Melhor Ator Coadjuvante

Mahershala Ali, Green Book

Adam Driver, Infiltrado na Klan

Sam Elliot, Nasce uma Estrela

Richard E. Grant, Poderia me Perdoar?

Sam Rockwell, Vice

Melhor Roteiro Adaptado

A Balada de Buster Scruggs

Infiltrado na Klan

Poderia me Perdoar?

Se a Rua Beale Falasse

Nasce uma Estrela

Melhor Roteiro Original

A Favorita

No Coração da Escuridão

Green Book – O Guia

Roma

Vice

Melhor Figurino

The Ballad of Buster Scruggs

Pantera Negra

A Favorita

O Retorno de Mary Poppins

Duas Rainhas

Melhor Mixagem de Som

Pantera Negra

Bohemian Rhapsody

O Primeiro Homem

Roma

Nasce Uma Estrela

Melhor Edição de Som

Pantera Negra

Bohemian Rhapsody

O Primeiro Homem

Um Lugar Silencioso

Roma

Melhor Curta em Animação

Animal Behavior

Bap

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Melhor Curta-metragem

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Melhor Trilha Sonora

Pantera Negra

Infiltrado na Klan

Se a Rua Beale Falasse

Ilha de Cachorros

O Retorno de Mary Poppins

Melhor Edição

Infiltrado na Klan

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Green Book

Vice

Melhor Filme Estrangeiro

Capernaum, Líbano

Guerra Fria, Polônia

Never Look Away, Alemanha

Roma, México

Assunto de Família, Japão

Melhor Documentário em Curta-metragem

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period.

Melhor Documentário em Longa-metragem

Free Solo

Hale County this Morning , This Evening

Minding the Gap

RBG

Of Fathers and SOns

Melhor Design de Produção

Pantera Negra

A Favorita

O Primeiro Homem

O Retorno de Mary Poppins

Roma

Melhor Fotografia

Guerra Fria

Roma

Nasce Uma Estrela

A Favorita

Never Look Away

Melhores Efeitos Visuais

Vingadores: Guerra Infinita

Christopher Robin

O Primeiro Homem

Jogador Nº 1

Han Solo – Uma História Star Wars

Melhor Maquiagem e Cabelo

Border

Duas Rainhas

Vice

Melhor Animação

Os Incríveis 2

Ilha de Cachorros

Mirai

WiFi Ralph

Homem-Aranha no Aranhaverso

Melhor Canção Original

‘All the Stars’, Pantera Negra

‘I’ll Fight’, RBG

‘The Place Where Lost Things Go’, O Retorno de Mary Poppins

‘Shallow’, Nasce uma Estrela

‘When a Cowboy Trades his Spurs for Wings’, The Ballad of Buster Scruggs