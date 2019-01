O que você precisa saber sobre o bebê de Meghan e Harry

Como sabemos, Meghan Markle e o príncipe Harry estão grávidos do primeiro bebê. Assim como aconteceu com os pequenos de Kate Middleton, o mundo espera para saber mais sobre o filho dos príncipe e da Duquesa de Sussex. Por isso, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o futuro Lord ou Lady Mountbatten-Windsor.

Provável data de nascimento

Partindo do fato de que no dia do anúncio (15 de outubro), Meghan tinha 12 semanas de gestação, podemos chegar à conclusão de que ela vai dar à luz na primavera, provavelmente por volta de abril. Isso significa que o bebê e o príncipe Louis terão apenas um ano de diferença.

Como se não fosse o suficiente, em um evento no dia 14 de janeiro, Meghan supostamente revelou, para uma mulher no meio da multidão, que ela estava grávida de seis meses. Para outra pessoa, ela teria dito que o bebê deve chegar em abril. Especulações sobre o nome É normal que neste momento as pessoas comecem a apostar no nome do bebê. Por enquanto, os principais candidatos são os mais tradicionais, como Alice, Arthur, Philip, Victoria e Diana. Aliás, Meghan diz que já tem uma lista de nomes para o bebê. Bookmakers Ladbrokes make Samantha a 100-1 outside bet for the royal baby name. Most bookies make traditional royal names eg Alice, Arthur, Philip, Victoria – and, of course, Diana – their early favourites. — Richard Palmer (@RoyalReporter) October 15, 2018

O título da criança

O bebê de Meghan não será um príncipe ou uma princesa, a menos que a rainha Elizabeth faça uma exceção. Isso por culpa de uma regra real criada em 1917. Basicamente, os filhos do príncipe Harry estarão muito longe da rainha para terem o título de Alteza Real.

A linha de sucessão

Como a linha é bastante longa, o bebê de Meghan e Harry é o 7º na fila para o trono. Antes da criança estão, em ordem, o Príncipe Charles, o Príncipe William, George, Charlotte, o pequeno Louis e Harry.

Controvérsia sobre o anúncio

Meghan e Harry escolheram anunciar suas novidades no dia 15 de outubro, que é na verdade o Dia Internacional da Recordação e Perda de Lactentes. É um dia para reconhecer a perda de gravidez e morte infantil devido a SIDS, aborto espontâneo e natimorto . As pessoas no Twitter não estavam muito contentes que o anúncio do bebê mais importante do ano chegasse naquele dia, de todos os dias.

Onde Meghan e Harry planejam criá-lo

À Us Weekly, uma fonte disse que o Duque e a Duquesa de Sussex não planejam criar seus filhos em Londres. Em vez disso, eles gostam da ideia de morar em sua casa em Cotswolds, que fica a cerca de duas horas da cidade. “Ninguém os incomoda lá”, disse a fonte. “Eles estão animados para criar crianças lá.”

A data de nascimento e os anéis

Um fã real muito observador apontou, no Twitter, que, durante um recente noivado real, Meghan estava usando um anel com três diferentes pedras de nascimento. Para ela, isso significaria que o bebê real nasceria em abril.

Im hoping Meghan’s stacked rings represent their birthstones and Baby Sussex is an April baby.

Meghan’s birthstone-green peridot

Baby Sussex birthstone-diamond

Harry’s birthstone-blue sapphire pic.twitter.com/VBB9qjGlVi — A R I A (@DuchyofSuccess) October 20, 2018

“Eu espero que os anéis combinados de Meghan representem as pedras de nascimento e que Baby Sussex seja um bebê nascido em abril. Peridoto verde-pedra de Meghan. Um diamante para o bebê. Safira azul de nascimento de Harry.”

O sexo do bebê

As pessoas estão assumindo que seja uma menina por culpa de uma simples conversa que Harry teve com uma pessoa durante sua turnê. Aguém teria dito à Harry: “Estou prevendo que vai ser um menino”, ele riu e respondeu: “Todo mundo está prevendo que vai ser uma menina.”

Não há provas de que isso é realmente verdade, mas é o que as pessoas estão especulando. Durante uma parada na turnê, o Duque de Sussex até revelou que ele quer ser uma garota. Alguém lhe disse: “Espero que seja uma menina”, e ele supostamente teria dito que espera também.

