Meghan Markle mudou “dramaticamente” a dieta de Harry

Meghan Markle já teve alguns impactos na família real britânica. Alguns que chocaram mais o público, outros menos. Mas o mais recente, confirmado pelo biógrafo real Andrew Morton, é a forma como ela mudou a dieta de Harry.

No entanto, ela não mudou a forma como ele se alimenta apenas depois de casarem. A duquesa, que é amiga de uma chef de culinária, começou a influenciar Harry quando ainda namoravam.

Ao Express, o biógrafo explicou que Meghan gosta de cozinhar e de “explorar novos alimentos”. “Como Meghan entrou em uma aventura culinária, ela também mudou drasticamente o conteúdo da geladeira do príncipe Harry”, disse.

Ainda segundo Andrew, a geladeira do Duque e da Duquesa de Sussex é basicamente composta por comida muito saudável. “Sempre tem homus, cenoura, suco verde, amêndoas e pudim de sementes de chia na geladeira”, explicou.

Mesmo assim, o autor atribuiu as mudanças a uma noção de que as mulheres americanas tentam “consertar” seus homens, em vez da mais provável, de que ela se preocupa com Harry e sua saúde. Ou que ela queria compartilhar os seus gostos com ele.

