Estado Islâmico planejava envenenar Kate Middleton, diz jornal

Com certeza Kate Middleton tem diversos motivos para amar ser da realeza. E, por mais que também existam os lados ruins, talvez ela nunca tenha esperado virar alvo do Estado Islâmico.

Em um plano de conspiração para matar a Duquesa, o EI criou o plano de envenenar os alimentos que ela compra no supermercado, segundo relatório publicado no domingo.

De acordo com o UK Daily Star, membros do grupo terrorista, através do Telegram (um aplicativo de mensagens), têm encorajado uns aos outros a adulterar e envenenar a comida de Kate.

Além de saberem o que a esposa de William come, os fanáticos também já compartilharam onde ela supostamente compra seus alimentos. “Sabemos o que ela come – envenene!”, foi uma das legendas de uma imagem que mostrava a duquesa com um carrinho de supermercado.

Em alguns momentos, eles ameaçaram até mesmo o pequeno George. Uma das fotos compartilhadas era composta por uma montagem de George, segurando a mão de seu pai, ao lado de um terrorista do EI empunhando uma faca. Na legenda se lia “Ascensão do kuffar”, que, traduzido, significa “infiel”.

Ao jornal, uma fonte assegurou que as ameaças estavam sendo levadas muito a sério. “É repugnante, pois envolve os filhos pequenos de Kate e influencia na sua tentativa de viver uma vida normal como qualquer mãe quer”, disse.

Ainda segundo a fonte, agentes da inteligência acreditam que as ameaças estão ligadas a mensagens enviadas pelo fanático do ISIS, Husnain Rashid. O extremista foi reso em 2017 por incentivar outros jihadistas a atacar o príncipe George.

Todas as mensagens estão sendo monitoradas o tempo todo, segundo diz a fonte. “Este não é um tipo de pegadinha comum. São mensagens trocadas globalmente entre os jihadistas, que muitas vezes são apagadas muito rapidamente, detalhando os planos de ataque”, explicou.

