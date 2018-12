Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em janeiro

Capricórnio

22/12 a 20/1

Com cinco astros alinhados no seu signo, você estará sob influência de energias diferentes. Se o seu aniversário for quatro dias antes ou depois do dia 5, o eclipse que ocorrerá nessa data a afetará fortemente. Não tente se impor usando de autoridade; entenda que o Universo tem caminhos dele. Plutão e Saturno, seu regente, em conjunção pedem mais cuidado nas decisões. Para descansar, uma viagem de curta distância pode aparecer na primeira metade do mês. Esse também será o momento de fazer mudanças em casa. No dia 20, outro eclipse levantará questões financeiras, e Urano, o planeta das coisas inesperadas, a deixará chocada com as notícias. Se você perder uma fonte de renda, saiba que outra surgirá em breve. Vênus e Júpiter alinhados trarão mais amor perto do dia 22.

Aquário

21/1 a 19/2

Talvez fosse o caso de descansar depois de tantas festas. Mas, infelizmente, cinco astros em Capricórnio a obrigarão a prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor. Reflita sobre seu relacionamento. Parece que ele não vem prosseguindo como você esperava – seu parceiro talvez esteja distante ou ausente. Capricórnio cuida da sua saúde física e psicológica. Se sentir que precisa começar a fazer terapia, vá atrás. Como o eclipse do dia 20 ocorrerá no seu signo oposto, você sentirá os efeitos intensamente. Urano, seu regente, estará em oposição ao eclipse, trazendo algo inesperado à relação. Você pode ter que lidar com um familiar em necessidade. De qualquer maneira, o momento é ideal para encerrar assuntos antigos. O dia 22, no entanto, será especial para os relacionamentos em geral. Vênus e Júpiter se alinharão na sua casa da amizade. Planeje algo para esse dia. Pode ser uma happy hour com suas amigas cúmplices ou mesmo um dia relaxando em um spa.

Peixes

20/2 a 20/3

Neste mês, a tranquilidade aumentará. Você terá mais tempo para sair com os amigos e se divertir. Não é o momento de ficar em casa – você poderá conhecer pessoas importantes nos eventos. Júpiter, planeta da sorte, estará em sua casa de honras e fama até o dia 2 de dezembro de 2019, elevando sua reputação no período. Sua carreira vai progredir no dia 18, quando Marte e Vênus estarão na sua casa da renda e na das conquistas. No dia 22, Júpiter e Vênus se reúnem nessa segunda casa, anunciando grande vitória na vida profissional. No eclipse do dia 20, pense em dedicar parte do seu tempo a atividades de autocuidado, como aplicar uma máscara no rosto, assistir a um bom filme ou finalizar um projeto pessoal. O desafio da época será financeiro, mas, considerando seu desenvolvimento no escritório, não há nada a temer. De todo modo, vale ficar de olho nos orçamentos. Você talvez tenha que se esforçar e sair do lugar-comum para garantir a realização de um projeto.

Áries

21/3 a 20/4

O alinhamento de cinco astros em Capricórnio, sua casa da carreira, trará foco e destaque na vida profissional. Mostre que você é racional, prática e realista. Um eclipse solar no dia 5 promete avanço em negociações. Mas o fenômeno exige cuidado. Evite viajar. A conjunção de Saturno com a Lua envolverá responsabilidades. A inclinação de Netuno na direção de Saturno e da Lua nova oferece muitas oportunidades, além de aumentar sua criatividade. Com Marte no seu signo, seu esforço será reconhecido. No amor, Vênus e Marte estarão em sincronia no dia 18, fazendo com que seja uma das datas mais românticas do mês, especialmente para você, que é regida pelo planeta. Dois dias depois, o eclipse lunar em Leão evidenciará esse clima amoroso. Urano pode ocasionar uma crise financeira relacionada a família, amor ou imóvel, que deverá ser resolvida rapidamente. Mesmo assim, a combinação de Vênus e Júpiter, no dia 22, trará calmaria e uma viagem a trabalho.

Touro

21/4 a 20/5

Você sentirá vontade de ampliar horizontes, já que, no dia 5, os astros vão se alinhar na sua casa das viagens. A união entre Saturno e o Sol pode deixar você mais motivada a ajudar o próximo, mas também cansada. Retrógrado desde agosto, Urano voltará aos trilhos, indicando progresso na carreira. Entre o fim deste mês e o início de fevereiro você receberá uma oferta de trabalho. Essa e outras reflexões estarão em sua cabeça no dia 18, quando Sol e Urano entrarão em desacordo. Pode ser que a tomada de decisões se torne mais difícil. No eclipse lunar do dia 20, no entanto, você terá que fazer escolhas. Prepare-se para notícias inesperadas. O lado bom é que Vênus, seu regente, estará alinhado a Júpiter, o planeta da boa sorte, no dia 22. Nessa semana, você terá uma reunião importante, e uma grande quantia de dinheiro estará em jogo. Os eclipses trarão lembranças e sensações diretamente dos anos 2000. Tenha paciência.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Com Saturno, seu regente, e mais alguns planetas na casa do dinheiro, você estará determinada a economizar, quitar dívidas e se organizar para começar a tirar proveito disso. Com a conjunção entre o Sol, a Lua e Saturno, você vai manter o foco. No dia 5, um eclipse talvez cause confusão no seu orçamento, mas aumentará a criatividade. Com Netuno em sua casa de fama e honras e Vênus no seu setor do trabalho, você terá reconhecimento. O eclipse lunar do dia 20 trará notícias sobre algum projeto. Prepare-se para uma reviravolta inesperada, já que Urano desafiará a Lua, desencadeando uma despesa ou perda. Seria melhor adiar qualquer viagem, ainda que curta, para prestar mais atenção nos clientes. Ao mesmo tempo, um familiar pode precisar de ajuda. Depois disso, a situação deverá entrar nos eixos e você terá tranquilidade. No dia 25, Marte e Júpiter estarão em sintonia prometendo uma noite romântica.

Câncer

21/6 a 21/7

Cinco astros em Capricórnio vão se opor ao Sol, despindo você do controle total. Será importante ter parceiros confiáveis ao seu lado para auxiliar. Use de todo o tempo necessário para chegar a conclusões. Se for possível esperar até março, melhor. No dia 5, um eclipse solar trará uma boa notícia ao seu cônjuge ou dupla no trabalho, que vai afetá-la também. Um novo caminho pode aparecer. Mas vá devagar. Eclipses levantam muita poeira cósmica e fica difícil ver a estrada à frente. Como a Lua é seu regente, o eclipse lunar do dia 20 deve ser o evento mais importante do mês. Vibrações de Urano, o planeta das coisas inesperadas, deixarão você abalada com alguma notícia relacionada a dinheiro. Evite fazer acordos contratuais ou investimentos. Marte em sua casa de honras e conquistas, perto do dia 18, promove a situação ideal para marcar uma entrevista de emprego, apresentação ao chefe ou lançamento de um produto. Você receberá o devido reconhecimento por volta do dia 22.

Leão

22/7 a 22/8

Com cinco astros alinhados em sua casa do trabalho, você terá muitas responsabilidades. Tudo indica que precisará ficar de olho no seu orçamento, mas Netuno trará criatividade para conter os gastos. O eclipse do dia 5 sugere mudanças no escritório. Não hesite em contratar ajuda temporária. É um bom momento para fazer exames e começar uma rotina de exercícios. O eclipse do dia 20 cairá em seu signo e, se nasceu entre 22 e 27 de julho, sentirá o fenômeno intensamente. Você terá que decidir entre assumir mais compromissos em um relacionamento ou terminá-lo. O dia 22 será muito especial, pois Júpiter e Vênus se conectam. Talvez você conheça um pretendente bastante interessante ou se encante de novo por sua paixão atual. Viagens podem aparecer agora que Marte está nesse setor. No dia 25, o planeta da ação se comunicará com Júpiter em sua casa do amor, criando o momento perfeito para um fim de semana a dois.

Virgem

23/8 a 22/9

Aproveite a vibração positiva do alinhamento dos astros na sua casa do amor. Além disso, o eclipse solar do dia 5 acontece na mesma casa, abrindo outras possibilidades para o coração. Com Saturno também nesse setor, você poderá pensar em casamento ou até em adoção. A criatividade estará em alta após as festas. Então pense no que deseja ter como foco este ano, em suas prioridades. Se sentir que está sob pressão, defenda suas ideias. Os gastos aumentarão nos próximos meses. Segure a onda, pois Marte está na seara do dinheiro, possibilitando que você quite dívidas em vez de fazer novas. No dia 20, um eclipse lunar trará notícias repentinas, e talvez você precise do apoio de um amigo. A imunidade pode cair; garanta o descanso necessário. Caso esteja fazendo dieta, dê uma folga e retome-a depois. O corpo precisará de energia extra. No dia 22, Vênus se alinhará com Júpiter em Sagitário iluminando o lar e a família. A sorte que vem acompanhando você continuará no dia 25, trazendo reconhecimento.

Libra

23/9 a 22/10

Com o eclipse solar do dia 5 e vários astros no seu setor do lar, prepare-se para mudanças. Você estará mais criativa e convicta daquilo que quer. Então não haverá muito drama nesse processo. Nos relacionamentos, você precisará negociar e usar de toda a diplomacia para conseguir o que deseja. Um familiar pedirá ajuda. Saturno por perto fará com que o problema seja complexo, mas não impossível de solucionar. O eclipse lunar do dia 20 iluminará a casa das amizades, impactando uma relação. Talvez antigas discussões voltem à tona, mas desta vez o assunto será finalizado. Depois disso, seus relacionamentos ficarão mais tranquilos por muito tempo; para ser mais específica, até 2027. Viagens rápidas são possíveis e, se forem de curta distância, poderão recarregar suas energias. Planeje essas escapadas sozinha ou acompanhada. O melhor dia do mês será 22, quando Vênus, seu guardião, se alinhará a Júpiter, o planeta da felicidade.

Escorpião

23/10 a 21/11

No trabalho, as coisas estarão a todo vapor. Como os colegas estarão pedindo sua opinião a qualquer momento, mantenha–se atenta. Neste mês, com tantos astros alinhados em Capricórnio, deixe a intuição de lado e confie nos fatos para debates com os outros. Com o eclipse do dia 5, surgirão oportunidades profissionais e você terá reconhecimento. Como Mercúrio não voltará a retroceder tão cedo, feche os contratos e acordos com confiança. Entretanto, no dia 20, o eclipse solar deve causar uma situação reversa na sua carreira, e algumas notícias podem não lhe agradar. Urano estará distante do Sol e da Lua, trazendo tensões em casa. Marte, seu regente secundário, fará com que você hesite em dar qualquer resposta, e isso pode colocar a situação a seu favor. Deixe a poeira abaixar. O dia 22 será perfeito para uma reunião ou apresentação. No dia 25, Marte chegará a Júpiter e você colocará fim aos desafios iniciados no dia 20. O desfecho tende a ser benéfico.

Sagitário

22/11 a 21/12

Você estará mais centrada em suas finanças, pois cinco astros se encontram alinhados em Capricórnio, signo que exige praticidade. O eclipse do dia 5 pode trazer um novo trabalho que envolva criatividade e traga reconhecimento. Já que está em uma fase mais sólida, procure se esforçar para garantir o futuro. No eclipse do dia 20, uma relação amorosa, profissional ou que envolva uma criança vai ser impactada. Com Urano por perto, é provável que você receba uma notícia repentina. Não é a melhor época para viajar ou fechar acordos. Serão tempos difíceis, mas seu regente, Júpiter, estará em Sagitário, aumentando suas chances de sucesso independentemente do caminho que escolher. Como no restante do ano, você sentirá que está na hora e no lugar certos. O melhor dia do mês – e provavelmente do ano – será 22, quando Vênus e Júpiter se unirão em seu signo, aumentando seu charme. A paixão poderá aparecer na sua vida – e virá em lugares inesperados.