O emocionante encontro entre Ana Maria Braga e Palmirinha

Duas personalidades da televisão, Ana Maria Braga e Palmirinha Onofre organizaram um encontro emocionante para os fãs da dupla. Depois de anos tentando trazer Palmirinha ao programa, Ana Maria conseguiu que a amiga participasse do Mais Você desta sexta-feira (19).

A participação de Palmirinha no programa de Ana Maria aconteceu após um hiato de 20 anos sem que as duas trocassem receitas entre si na TV.

As trocas culinárias entre elas começaram nos anos 1990, época em que Palmirinha começou sua trajetória nas telinhas brasileiras ao lado de Ana Maria no programa Note e Anote, da Record.

O passado entre elas não foi esquecido. Pelo contrário: foi saudado por Palmirinha. “Ver você novamente, ficar com você na cozinha, para mim foi a coisa mais emocionante”, disse a cozinheira emocionada a Ana Maria.

A participação de Palmirinha no Mais Você, claro, rendeu muita emoção do público também. Nas redes sociais, choveram comentários a respeito da parceria das amigas, que além de tomarem um café da manhã também cozinharam um frango com polenta.

AMANDO O ENCONTRO DA ANA MARIA BRAGA COM A PALMIRINHA — Davi Rocha (@davirocha) April 19, 2019

Personagens aleatórios que derrotariam Thanos Ana Maria Braga, Louro José e Palmirinha pic.twitter.com/si7i4O7jVn — Heri Stark (@h_escoteiro) April 19, 2019

Vivi pra ver esse crossover entre palmirinha e ana maria braga pic.twitter.com/nKoGpVk8ov — twittinhokkk (@Matheusinhokkk) April 19, 2019

"Vingadores terá o maior crossover da história" Globo: perai Palmirinha e Ana Maria Braga juntas pela primeira vez#MaisVoce pic.twitter.com/Llk9xUJMT7 — anderson josé (@andersojj) April 19, 2019

