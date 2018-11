O apelido fofo que George e Charlotte deram ao príncipe William

Para o mundo, príncipe William é conhecido como “Sua Alteza”. Mas para o príncipe George e para a princesa Charlotte, ele é simplesmente: “Pops”.

O apelido secreto de família entre pai e filhos foi revelado por ninguém menos que Kate Middleton. Durante um evento nesta quarta-feira (28), a Duquesa de Cambridge foi perguntada por voluntários sobre seus três filhos: George, 5, Charlotte, 3, e Louis, 7 meses. Ela respondeu aos fãs que “eles estão ótimos, obrigada”.

Além disso, Kate acabou revelando o adorável apelido que os irmãos deram ao pai. Fiona Sturgess, uma das participantes do evento, contou aos repórteres o que ouviu: “Kate disse que William estava jogando futebol com as crianças na noite passada e uma delas disse, acho que foi George: ‘Você está jogando futebol amanhã, ‘Pops’?”.

