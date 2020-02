“Nunca dancei para nenhum namorado”, diz globeleza Aline Prado

Aline Prado mostra as curvas na praia do Recreio

Foto: Moskow

É inevitável! Toda vez que Aline Prado, 26 anos, a Globeleza, sai de casa, é uma cantada atrás da outra. Não é para menos. Com curvas muito bem distribuídas em 1,70 metro, a musa do Carnaval tem deixado os homens babando sempre que aparece na vinheta da Globo. “Vou à academia diariamente. Mas tenho facilidade para manter peso e posso comer chocolate todo dia. É meu vício. Mas meus hobbies são atividades físicas e isso me ajuda muito. Ando de skate com minhas amigas e agora estou fazendo aula de pole dance. Sempre tive curiosidade, fiz uma aula e adorei. É acrobacia, praticamente. Mas nunca dancei para nenhum namorado.”

Leia a reportagem completa na edição 1950 da CONTIGO!.