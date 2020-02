Novela Viver a Vida: Rafaela chantageia Dora

Nem a própria mãe escapa das chantagens

Dora (Giovanna Antonelli) e Rafaela (Klara Castanho) passam uns dias em Armação de Búzios para a alegria da menina, que acredita que ficará no balneário para sempre. Mas Dora a decepciona novamente, voltando para o Rio. Revoltada, a menina não para de pedir para morar com Maradona (Mario José Paz), perturbando a mãe dia e noite sem parar. Quando já pensa que o caso está perdido, Rafaela tem uma surpresa daquelas ao ver Dora e Marcos (José Mayer) se beijando. Imediatamente, tem uma ideia infernal: usar a informação para realizar o sonho de ver a mãe casada com Maradona. E é exatamente o que ela faz.

A partir daí, Rafaela passa a chantagear Dora, garantindo que, se ela não voltar a Búzios, fará um enorme escândalo e contará tudo a Helena (Taís Araújo). Apavorada, e sabendo do que a filha é capaz, Dora ainda tenta convencer a menina de que o beijo foi apenas resultado de um impulso e jura que isso não voltará a acontecer. Mas a teimosa garota não se convence com o discurso da mãe, passando a fazer piadinhas na frente de Helena e de Marcos. Com medo, o empresário pressiona Dora para calar a filha antes que ele perca a cabeça e faça alguma coisa contra a menina. Cruzes!