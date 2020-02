Novela Viver a Vida: Maradona vai buscar Dora

Garcia pede a Dora que retorne a Búzios

Foto: Renato Rocha Miranda

Lucas (Rogério Romera) morre baleado quando tenta assaltar o restaurante de Garcia (Mário José Paz). Com a morte do bandido, o argentino pede a Dora que retorne a Búzios. E estranha quando ela não atende seu chamado, principalmente porque Rafaela (Klara Castanho) não vê a hora de voltar para sua casa. Desconfiado, Maradona segue para o Rio a fim de buscar sua Dorita e acaba descobrindo que ela está tendo um caso com Marcos. O gringo não se dá por vencido e garante à amada Dora que vai lutar por ela.