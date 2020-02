Novela Paraíso: Zeca fica noivo de Rosinha

Zeca se envolverá com Rosinha

para tentar esquecer seu grande amor

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Totalmente arrasado com a partida de Maria Rita (Nathalia Dill), Zeca (Eriberto Leão) toma uma decisão radical para esquecê-la: se casar com Rosinha (Vanessa Giácomo).



Eleutério (Reginaldo Faria) fica irritado com a atitude do filho e garante que não irá abençoá-los. Outro que não suporta saber da união é Terêncio (Alexandre Nero), que se sente traído pelo melhor amigo.



Indiferente às reações negativas, claro, Rosinha aceita o pedido de Zeca e o beija. Eleutério apela para que Zefa (Soraya Ravenle) convença a filha a desistir de subir ao altar com o irmão de criação e Terêncio ameaça impedir o casório de qualquer jeito. Mas acaba se entendendo com Zeca e pedindo ao amigo que faça Rosinha feliz.



Aflito com a situação, Antero (Mauro Mendonça) decide escrever para a herdeira no convento contando tudo sobre o matrimônio. Maria Rita, que não para de pensar e sonhar com Zeca, se desespera. Sua agonia chama a atenção de uma das irmãs, que resolve relatar à madre superiora a existência do jovem na vida da noviça.