Novela Caminho das Índias: Yvone acaba com a vida de Melissa

Após ser espancada por Melissa, Yvone planeja vingar-se dela a qualquer custo

Foto: Divulgação/ Rede Globo

A surra que dá em Yvone (Letícia Sabatella) vai sair caro para Melissa (Christiane Torloni) – a cena deve ir ao ar nos dias 6 e 7.



Isso porque, não satisfeita em espancar a bandida após descobrir que ela teve um caso com Ramiro (Humberto Martins), a milionária tira dela as joias que ganhou do empresário. E ainda tripudia em cima da inimiga sem saber o risco que corre ao lidar com uma psicopata da pior espécie.



O fato é que depois da pancadaria, Yvone e Melissa ficam frente a frente no casamento de Castanho (Stenio Garcia). Lá, a perua aproveita para fazer ironia com a rival. Como sabe que Yvone inventou para os amigos que foi espancada num assalto, a socialite, cinicamente, pergunta se ela se recuperou do atentado. Diante de um Ramiro completamente sem ação, Melissa ainda chama atenção da golpista para as joias que ganhou do marido – as que eram da criminosa. Yvone engole a provocação, mas intimamente promete se vingar de sua nova vítima dentro da família Cadore.



Com a frieza comum aos sociopatas, Yvone arquiteta uma forma certeira de atingir sua presa. Cruel, ela decide pegar no ponto mais fraco dela: a esquizofrenia de seu filho, Tarso (Bruno Gagliasso).



Sem ninguém desconfiar de nada, Yvone, que diz ser médica, vai se aproximar do rapaz “disposta a ajudá-lo”. Excelente manipuladora de mentes humanas, a golpista conquistará a confiança do frágil jovem dizendo a ele tudo o que deseja escutar. E o deixará ainda mais desequilibrado, acentuando sua mania de perseguição. Segundo fontes de TITITI, a bruxa passará a aparecer para Tarso como se fosse uma alucinação e o jogará contra a própria mãe.

A interferência louca de Yvone será tamanha que o garoto abandonará de vez o tratamento com Castanho e entrará numa crise sem precedentes. Alucinado, ele deverá tentar o suicídio de novo ou até mesmo pensar em matar Melissa.



Diante desse quadro assustador, Melissa enfrentará um sofrimento sem fim e verá sua vida destruída.