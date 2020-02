Novela Caminho das Índias: Traição de Nanda pode terminar em tragédia

Após discussão com o marido,

Nanda fica descontrolada

Foto: Selmy Yassuda

Pressionada pela chantagem de Mike (Odilon Wagner), Nanda (Maitê Proença) acaba confessando ao marido, Haroldo (Blota Filho), que o traiu com o golpista. A revelação acontece dentro da Cadore, os dois discutem feio e Ramiro (Humberto Martins) é obrigado a intervir. Minutos depois, em total estado de descontrole, Nanda pega a arma do esposo, vai até o hotel de Mike e atira nele. Yvone, que está no quarto do comparsa, se diverte com a situação, principalmente porque o tiro pega de raspão. O deboche da criminosa deixa o cúmplice furioso.

Na sequência, a dondoca conta ao marido o que fez e que o amante ficou com o revólver dele. Haroldo vai atrás de Mike com outra arma e como não o encontra mais no hotel, pede a Ramiro que lhe empreste dinheiro. Ele, porém, não explica o que está acontecendo. Como Ramiro se recusa a dar a grana, o executivo sai da casa do empresário totalmente atordoado. Tudo leva a crer que essa história terminará em tragédia, com o suicídio de Haroldo ou da própria Nanda.