Novela Caminho das Índias: Raul apodrece atrás das grades

Raul não conseguirá se livrar da prisão

Foto: Divulgação/ Rede Globo

O destino reserva momentos bem dramáticos na vida de Raul (Alexandre Borges). Até o último capítulo da trama, dia 11 de setembro, o exmilionário pagará e muito por seus erros. E, segundo uma fonte ligada à novela, terminará seus dias num presídio por vários crimes: desvio de uma fortuna da empresa, a mentira sobre a própria morte, falsidade ideológica (ele inventou ser outra pessoa) e, principalmente, o possível assassinato da ex-amante bandida, Yvone (Letícia Sabatella) nas emoções finais da novela.



A prisão de Raul deverá acontecer na sequência do extermínio da golpista internacional, que será desmascarada por ele. E também após o otário ganhar o perdão da família, sobretudo do pai, Cadore (Elias Gleiser), do irmão, Ramiro (Humberto Martins), da filha e até da ex-mulher, Silvia (Debora Bloch).

Caça desenfreada

Até esse desfecho dramático, Raul viverá apenas para caçar Yvone, como já vem acontecendo. E Gopal (André Gonçalves) continuará tendo papel vital nesse sentido.



Um dia, o indiano consegue de um funcionário do hotel onde a canalha está hospedada e ele trabalha, a chave mestra de todos os quartos para fazer uma cópia. E planeja com Raul se vingar da psicopata da seguinte maneira: obrigá-la a entregar o dinheiro que ela roubou do amante e depois fingir que vão envenená-la com um bombom. Isso por puro sadismo e prazer de ver a víbora alucinada de pavor.



O problema é: a cada dia Raul corre mais risco de ser pego e desmascarado. Certa manhã, até Indra (André Arteche) o chama para perguntar se ele não quer saber o que descobriu sobre Yvone, golpista internacional procurada pela Interpol. Claro, o “catador de papel” fica desnorteado.



Como se não bastasse, desconfiado de Gopal, Cadore pede a Wal (Rosane Gofman) que faça um levantamento de todas as viagens feitas no passado por Raul. Nesse meio-tempo, Gopal esquece seu celular na mesa da secretária, que horas mais tarde atende uma ligação de ninguém menos que Raul. Wal reconhece a voz do “falecido” patrão, mas fica achando que se enganou e nada comenta com Cadore ou Ramiro para eles não acharem que ela está ficando louca.

Depois desse perigoso vacilo, Raul decide que vai fugir do Brasil assim que recuperar o dinheiro roubado por Yvone. Isso, após se encontrar com o pai pela última vez. Mal sabe ele que a tentativa de fuga será em vão. A polícia o levará para o xadrez antes disso, para que receba a punição que merece.