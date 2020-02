Novela Caminho das Índias: Abandonada por Raj, Maya é tirada das ruas por Bahuan

Bahuan tentará reconquistar o amor de Maya

Foto: César França/ Rafael França

A eterna lua de mel entre Raj (Rodrigo Lombardi) e Maya (Juliana Paes) está prestes a acabar. E embora estejam apaixonados um pelo outro, na reta final da trama, a indiana terá uma reaproximação com Bahuan (Márcio Garcia). Só depois do triângulo amoroso formado novamente é que a autora Gloria Perez, que já declarou sua predileção por Raj e Maya, a exemplo de boa parte do público, vai decidir se a jovem volta para o marido ou se ficará com o verdadeiro pai de seu filho, Niraj.

É no casamento da pequena Anusha (Karina Ferrari) que os acontecimentos se precipitam. Convidada por Raj para a festa, a milionária Radha (Jacqueline Dalabona), mãe de Shivani (Thaila Ayala), comparece à cerimônia e leva um susto quando o anfitrião a apresenta a Maya. Surya (Cleo Pires) fica muito constrangida de ter sido pega em flagrante após ter mentido para a ricaça se fazendo passar pela cunhada, mas nada pode fazer.

Raj não nota nada, porém Maya se desespera e pede ajuda a Kochi (Nívea Maria). Pasma, Radha fica um momento a sós com Surya para tentar entender o motivo de ela ter se passado pela mulher de Raj. A megerinha foge das explicações aproveitando-se da chegada de Indira (Eliane Giardini). Kochi então se apresenta e sugere que ela e Radha se encontrem para conversar.

E é o que acontece. As duas se reúnem dias depois, tomam um tchai e Kochi, exasperada, implora a ajuda da mãe de Shivani. Sensibilizada, Radha telefona para Bahuan pedindo que ele vá para a Índia o mais rápido possível a fim de resolver a questão do filho que teve com Maya. A intenção de ambas as mães é manter o segredo para sempre. Porém, como a gente já imaginava, Surya acaba revelando tudo sobre Maya, provocando a separação dela e de Raj. Com o escândalo, a jovem é expulsa da casa dos Ananda.

Reaproximação com Bahuan

Ao ser abandonada pelo esposo, Maya vagará pelas ruas, atordoada, e será socorrida justamente por Bahuan que, desta vez, não deixará sua amada entregue à má sorte. A moça, então, é levada para a residência do generoso Shankar (Lima Duarte), o único que inicialmente apoiará a indiana, pois acha que o filho tem de assumir o herdeiro que teve com ela.

Será neste período que Bahuan se reaproximará, e muito, de Maya e tentará reconquistá-la, aproveitando que o inimigo está profundamente magoado com a esposa. E Maya, claro, estará sensível às humilhações que sofrerá por parte dos Ananda. Sem contar o fato de que Opash (Tony Ramos) tentará ficar com a guarda do pequeno Niraj, mesmo sendo ele um dalit.

O final desse conflito amoroso será provavelmente resolvido a partir da opinião do público. E você? Com quem acha que Maya deve ficar? Com Raj ou Bahuan?