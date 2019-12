Namoro entre Madonna e bailarino está confirmado

Após crescentes rumores de que Madonna e um de seus dançarinos estão saindo juntos após os ensaios de sua tour e devido a quantidade de vídeos que a cantora tem publicado na companhia do rapaz de 25 anos.

Mesmo com os crescentes indícios, flagras andando juntos e até após diversos vídeos publicados na companhia do rapaz, Madonna ainda não veio a público confirmar o namoro com um de seus dançarinos, Ahlamalik Williamns.

No entanto, os pais do rapaz de 25 anos decidiram contar detalhes do novo romance ao jornal inglês Mirror e afirmaram que os dois estão, de fato, namorando e que a cantora já teria falado com eles sobre seus planos para o futuro do casal após a turnê Madame X.

“Madonna fala muito sobre como ela se importa com o nosso filho. Ela diz que ele é muito inteligente e talentoso”, disse Drue, pai do dançarino ao Mirror.

“Ela disse que está muito apaixonada e que não precisamos nos preocupar pois ela vai tomar conta dele. Sabemos que há uma grande diferença de idade. Madonna é dois anos mais velha que eu. Mas eu disse ao meu filho, amor não tem idade quando é uma relação entre adultos”, completou o pai.

Os pais de Ahlamalik conheceram a cantora e seus filhos após uma apresentação em Nova York. “Foi depois de um show e foi incrível. A primeira coisa que ela me disse foi ‘ele não estava fantástico?’. Vai saber, eles podem acabar casando”, comentou Laurie, a mãe do dançarino.

Ahlamalik integra o grupo de dançarinos de Madonna desde 2015, estreando na Rebbel Heart Tour.

Leia Também: Filme ”Eduardo e Mônica” ganha seu primeiro trailer

+As mulheres que conduzem a nova série da Netflix, The Witcher

PODCAST – Renove seu estilo com as roupas que você já tem no armário