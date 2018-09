Madonna é a mais nova adepta do movimento #EleNão, contra o presidenciável Jair Bolsonaro(PSL). A cantora publicou no Instagram uma foto dela com a boca lacrada onde se lê a palavra “freedom”, liberdade em inglês. No topo da imagem, aparece a hashtag do protesto, juntamente com as frases: “Ele não vai nos desvalorizar. Ele não vai nos oprimir. Ele não vai nos calar”.