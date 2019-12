Filme ”Eduardo e Mônica” ganha seu primeiro trailer; Confira!

O público que sente falta da banda Legião Urbana com certeza ficará muito feliz em saber que ainda no primeiro trimestre de 2020 o filme de ”Eduardo e Mônica” já estará brilhando nas telinhas.

Depois do longa Faroeste Caboclo (2013), esta será a segunda parceria entre o diretor René Sampaio e a produtora Bianca De Felippes e que acaba de receber seu primeiro trailer.

A sinopse da obra é, sem dúvidas, um belo resumo da música da Legião: o casal se conheceu numa festa estranha, com gente esquisita. Não era nada parecido, mas se completava muito bem, que nem feijão com arroz, ela era de Leão e ele tinha 16, viveram também muitas aventuras e estão prestes a viver mais uma.

Os papéis são interpretados respectivamente por Gabriel Leone e Alice Braga. Eduardo e Mônica irão se apaixonar mesmo com idades distintas e tantas diferenças de personalidades.

Confira o trailer!

