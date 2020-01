Atenção: esse texto contém spoilers do quarto episódio da oitava temporada de “Game of Thrones”.

No 4º episódio de ‘Game of Thrones‘, muita coisa estranha aconteceu. Uma delas envolve nossa querida personagem Brienne de Tarth, que engatou um romance com Jaime (personagem interpretado por Nikolak Coster-Waldau), mas logo foi abandonada por ele. E não só os fãs se incomodaram com isso, mas a própria intérprete da guerreira também.

Em entrevista ao Entertainment Weekly, Gwendoline Christie disse que se irritou com o desfecho daquela cena envolvendo os dois personagens, especialmente com o sentimento desolação de Brienne. “Eu estava tão brava por ela. Eu sei que é só um personagem e eu sou uma atriz que tem sorte por fazer seu trabalho. Mas é de partir o coração”, contou.

No episódio, Jaime abandonou Brienne para ir a Porto Real, dizendo que precisava estar ao lado de Cersei naquele momento.

Veja também





–

A atriz disse que se sentiu frustrada com a situação na qual sua personagem foi inserida e confessou que sempre esperou um momento na série em que Brienne se relacionasse com a Mãe de Dragões. Mesmo assim, Gwendoline acha que fez todo sentido ver Brienne explorando sua sexualidade na série.

“É sobre duas pessoas ficarem juntas. Ambos vão gostar, então por que não ter essa experiência? E é tratado de uma maneira que é bem elegante e não é incrivelmente detalhada […] Ela é uma mulher e isso quer dizer que ela tem impulso sexual, então, por que ela não deveria explorá-lo? Pessoalmente, eu sempre quis ver ela ficar com Dany (Daenerys)”.

Realmente, seria uma bela combinação de guerreiras, não seria?