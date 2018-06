Para Mila Kunis, é muito vantajoso trabalhar só com mulheres

A atriz Mila Kunis deu uma entrevista à revista Variety e, entre vários tópicos, abordou o processo de produção de seu próximo filme, chamado Meu Ex é um Espião, que chega aos cinemas em agosto de 2018.

Ao comentar sobre a primeira vez em um trabalho dirigido por uma mulher, comentou as vantagens de um ambiente predominantemente feminino. “Existe uma diferença notável em trabalhar com homens e mulheres”, afirma. “Ninguém fica gritando, ninguém fica bravo. Deu 19 horas, adeus, vou embora para casa ver meus filhos. Foi incrível”, continuou a estrela, que é casada com o ator Ashton Kutcher e tem duas crianças.

Kunis também comentou que o parceiro “abriu seus olhos” quanto ao machismo e as injustiças da indústria cinematográfica. “Me eduquei e me questionei mais. Quanto mais envolvida, mais empoderada, mais você entrega no fim do dia”, finalizou.