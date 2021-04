William e Harry levam vestido de noiva de Lady Di a espaço inédito

O vestido de noiva usado pela princesa Diana ficará a poucos metros de distância do público que visitar a exposição temporária Royal Style in the Making, no Palácio de Kensington.

A peça, assinada pelos estilistas Elizabeth e David Emanuel, fará parte do acervo da mostra graças aos filhos de Lady Di, os príncipes William e Harry, que deram esse presente aos fãs da realeza. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (26) pelo curadores da exposição, segundo a People.

“Nossa exposição de verão no Palácio de Kensington irá destacar alguns dos maiores talentos do design britânico, cujo trabalho foi fundamental para moldar a identidade visual da família real ao longo do século vinte”, disse Matthew Storey, curador da exposição.

Para a People, Elizabeth afirmou que a exposição será um belo reencontro. “Eu estava olhando as imagens de novo hoje e não posso acreditar quantas lantejoulas costuramos no vestido. Esta vai ser uma exposição maravilhosa”, comentou sobre a peça, que tem um decote redondo, mangas bufantes volumosas e uma cauda cravejada de paetês.

Além do vestido de Diana, o acervo ainda contará com outras peças históricas, como o vestido usado pela Rainha Mãe, a mãe da Rainha Elizabeth, em sua coroação em 1937.

“Embora um dos destaques sem dúvida seja Diana com o vestido de noiva desenhado por Emanuel, da Princesa de Gales, que será exibido no palácio pela primeira vez em 25 anos – temos algumas surpresas reais para os fãs de moda”, garantiu o curador.

A exposição faz parte de uma série de homenagens destinada à princesa de Gales. Em julho, quando completaria 60 anos, William e Harry devem inaugurar juntos a tão esperada estátua da mãe no jardim do palácio.

Veja detalhes do vestido: