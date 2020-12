Meghan faz primeira aparição pública após ter revelado que sofreu aborto

Meghan Markle fez uma aparição surpresa no especial da CNN Heroes (Heróis, em inglês), no último domingo (13), para homenagear aqueles que tornaram o ano de 2020 menos pior por meio de ações comunitárias durante a pandemia da Covid-19.

Essa foi a primeira aparição pública da duquesa de Sussex desde que revelou ter sofrido um aborto espontâneo em julho deste ano, em um emocionante relato ao The New York Times, publicado em novembro. (Leia o relato aqui)

“Em um ano que tem sido universalmente desafiador para todos, eu me sinto inspirada pelas histórias de compaixão nas nossas comunidades. Ao redor do país, pessoas colocaram suas próprias necessidades de lado para se unirem e apoiarem o bem-estar coletivo daqueles ao seu redor”, afirmou Meghan.

Em seu discurso, Meghan falou sobre as necessidades e dificuldades que as famílias mais carentes enfrentaram durante a pandemia do novo coronavírus. “Para muitas famílias, o impacto da pandemia tem sido catastrófico e muitas pessoas enfrentaram uma questão de partir o coração: como eu vou colocar comida na mesa para minha família?”, considerou. “Mas frente a uma realidade devastadora, nós também vimos o poder do espírito humano e a maneira memorável em que as comunidades agiram nos tempos desafiadores. Nós vimos a bondade nas pessoas, nos nossos vizinhos e comunidades inteiras se juntaram para dizer que eles não iriam sossegar enquanto nossos vizinhos passam fome”, continuou.

A duquesa também falou sobre as ações para que pessoas que fazem parte do grupo de risco da Covid-19 ou que são imunocomprometidos recebessem alimentos em suas casas, assim como as crianças que passavam necessidades. “Nós sabemos o valor da comida, como nutrição, como fonte de vida e, nos momentos de crise, o calor de uma refeição pode ser tão reconfortante quanto um abraço – especialmente na ausência do contato humano devido ao isolamento social que estamos todos vivendo”, afirmou.

Por fim, Meghan homenageou as pessoas que trabalharam para atender às necessidades daqueles que mais sentiram os impactos da pandemia. “Eles nos mostraram, a todos nós, que mesmo nos temos mais obscuros, quando nós nos unimos, nós temos o poder de lembrar qualquer pessoa que existe esperança e que nós vamos ficar bem.”

Assista ao pronunciamento de Meghan à CNN Heroes abaixo:

Meghan, The Duchess of Sussex honors the people working to feed those in need during the pandemic on CNN Heroes: An All-Star Tribute. Get Involved: https://t.co/MkgzSomt7H pic.twitter.com/jnPzPtmBGx — CNN Heroes (@CNNHeroes) December 14, 2020

Desde que Meghan, Príncipe Harry e o pequeno Archie se mudaram para Califórnia, em março deste ano, o casal tem se envolvido com causas sociais ligadas ao combate à fome na região.

