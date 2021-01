Marta anuncia noivado com colega de time, Toni Pressley

A rainha do futebol Marta Silva e sua namorada Toni Pressley estão noivas! A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (4) por meio de um ensaio fotográfico publicado por ambas em seus perfis no Instagram.

“Esse é mais um capítulo da história que estamos escrevendo juntas”, disse Marta na legenda do post. As duas, que são colegas de time no Orlando Pride desde 2018, assumiram seu relacionamento publicamente em 2019.

“Isso significa que podemos adotar o cachorro número 4…”, brincou Toni na publicação da noiva. As duas vivem juntas na Flórida e já adotaram outros três pets: Zoe, Zeca e Toby.

O noivado foi parabenizado por outras jogadoras e celebridades. “Que casal!”, comentou a atriz Leticia Colin. “Programa um 10 pra jogar com meu 11”, escreveu a atacante Cris Rozeira, aludindo à gravidez de sua esposa, a advogada Ana Paula Garcia Silva.

Já o Twitter oficial da Copa do Mundo Feminina da Fifa sintetizou a novidade perfeitamente: “Vocês queriam uma boa notícia para começar 2021? Vocês conseguiram!”

"This is another chapter of the story we are writing together."

You wanted some good news to kick-off 2021? You got it. 😍

📸 via Martahttps://t.co/aduuTeSQGg pic.twitter.com/cHh5CRASsa

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 4, 2021