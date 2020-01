Marjorie Estiano: “Essa novela vem com tudo!”

A atriz contou que o penteado foi feito com o próprio cabelo dela e foi inspirado em Amy Winehouse

Foto: George Magaraia

Marjorie Estiano está preparadíssima para encarar uma vilã diabólica em Império! Ela fará o papel de Cora, uma mulher manipuladora e ambiciosa, que na segunda fase da trama será vivida por Drica Moraes.

“Minha personagem é articulada, egocêntrica… mas todos os personagens de Aguinaldo [Silva] tem humanidade”, defendeu a atriz. Sobre a sua semelhança com Cora, ela brincou: “Sou a irmã do meio e minha mãe sempre colocava as responsabilidades de tudo em mim, achava injustiça!”. Na trama, ela será a responsável por separar a irmã, Eliane (Vanessa Giácomo/Malu Galli), de seu grande amor, José Alfredo (Chay Suede/Alexandre Nero), e ainda usará a sobrinha, Cristina (Leandra Leal), para enriquecer.

Império estreará na próxima segunda-feira (21) e as expectativas de Marjorie são grandes. “Às vezes, rola um luto pelo término do folhetim anterior, mas essa novela vem com tudo!”, apostou ela a respeito da substituta de Em Família.

Marjorie atraiu os flashes e chamou a atenção durante a festa de lançamento da novela

Foto: George Magaraia

