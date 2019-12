Marina Ruy Barbosa sobre o ano de 2019: “se pudesse editaria”

Estrela da capa de CLAUDIA de dezembro, que chega às bancas de todo o Brasil nesta sexta-feira (6), Marina Ruy Barbosa fez um balanço do ano dela. Depois de um 2019 difícil, cheio de cobranças, ela quer puxar o freio de mão e fazer de 2020 um tempo de mais amor próprio e gentileza. Após perder amigos num acidente de avião, a atriz também refletiu sobre o que importa de verdade na vida.

Ela não deixa se mesmo abalar: os momentos difíceis fizeram dela uma mulher ainda mais fortalecida. “2019 foi um ano duro para muitas pessoas. E com certeza estou nesse grupo que se pudesse editaria esse tempo, para que sobrasse apenas alguns momentos mais calmos, sabe? Mas também acho que faz parte. Temos que aprender com os períodos difíceis e tirar lições sobre isso. São esses momentos que nos deixam mais fortes e preparados para o futuro. Mas de modo geral, acho que faltou um pouco de amor, de empatia, de união entre as pessoas”, disse em entrevista a revista.

Além disso, Marina ainda consegue olhar com otimismo para o próximo ano: "Ao meu ver, é como se todo mundo que conseguiu sobreviver a 2019 já estivesse mais forte para 2020."