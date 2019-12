Ainda mais bela, Marina Ruy Barbosa brilha muito com vestido corpete

Ela brilha mais do que um diamante! Na noite desta quarta-feira (4), na estação Júlio Prestes, em São Paulo, aconteceu o jantar de lançamento da coleção “Golden Time”, da Vivara. Garota-propaganda da joalheria, Marina Ruy Barbosa, obviamente, caprichou no visual para prestigiar a estreia dos novos produtos da marca.

Com styling de Patrícia Zuffa, a atriz apostou em um belo vestido corpete em gabardine de algodão da Burberry. Em um tom mel cintilante, a peça era arrematada com uma saia de tule em camadas com estampa de poá.

Uma escolha com um ar bem natalino, mas sem ser óbvia, como a maioria das produções escolhidas pela artista e fashionista. Para complementar, sandália de tiras na mesma cor e joias Vivara.

Para contrastar, a beleza assinada por João Boeno puxou todo o drama para os lábios de Marina com a escolha do batom em um de vermelho terroso, uma das tendências da estação.

A pele, como ela gosta, estava iluminadíssima, e um coque alto foi o toque final da produção.