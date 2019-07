Marina Ruy Barbosa revela vídeos românticos com marido

Marina Ruy Barbosa está em clima de nostalgia. A atriz resgatou uma série de vídeos e fotos antigos na madrugada deste sábado (27) e postou nos stories do Instagram, relembrando momentos com sua gatinha e também o início do namoro com o hoje marido, Alexandre Negrão.

Nos registros, o casal aparece sentado com as pernas entrelaçadas e dançando apaixonadamente ao som de “Sozinho”, de Peninha, enquanto dão risada e se beijam.

Marina entregou que a melhor amiga, Luma Costa, também estava presente na ocasião. “alexandresnegrao ainda achei esse nosso vídeo! Deu saudade. E a risada no fundo da melhor amiga @lumacosta”, escreveu na legenda.

O vídeo foi gravado em março de 2016, três meses após o casal se conhecer e começar a namorar.

Leia mais: Cirurgião sugere que Kate tenha aplicado botox e causa polêmica

+ Bebê morre após ser atacado por pitbull