Saiba quando e onde o especial de Natal da Mariah Carey vai ao ar

Assim como Papai Noel e árvore decorada, Mariah Carey é uma figura que não pode faltar no Natal. Para entrarmos no clima da celebração, a cantora divulgou o trailer do seu especial natalino, que irá ao ar nesta sexta-feira (4) pela Apple TV.

“Tenho uma ótima história para contar. Era a noite véspera de Natal e 2020 poderia ser destruído, então Papai Noel decidiu que aquela temporada não poderia ser alegre sem a única Mariah Carey”, comenta Tiffany Haddish, atriz de Girls Trip, no vídeo. “Neste Natal, todos nós poderíamos usar um pouco de magia”, convida Mariah.

Em Mariah Carey’s Magical Christmas Special, o público embarcará no Polo Norte, que enfrenta uma crise, colocando a noite de Natal em risco. Como amiga do Papai Noel, Carey dará uma ajuda especial na missão.

Além da história, o grande destaque do especial é a parte musical. All I Want For Christmas Is You e Oh Santa! estão no repertório, sendo que a última terá a participação de Ariana Grande, como antecipou a People. Já Sleigh Ride ganhará uma nova versão com o rapper Snoop Dog, fantasiado de Papai Noel, e Jermaine Dupri.

Billy Eichner, Jennifer Hudson, Misty Copeland, Mykal-Michelle Harris e gêmeos de Carey, Moroccan e Monroe, também vão participar do especial, que ainda contará com trechos de animações.

Na sexta-feira, já será possível curtir a trilha sonora com exclusividade na Apple Music. Para quem não tem a plataforma, no dia 11/12, as músicas estarão disponíveis nas demais plataformas musicais.

Assista ao trailer:

