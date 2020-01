Maria da Paz é eliminada do reality da Angélica em ‘A Dona do Pedaço’

Maria da Paz (Juliana Paes) se empolgou tanto com a ideia de dar a volta por cima vencendo o reality em ‘A Dona do Pedaço‘ que se esqueceu de um detalhe importante: muita gente não quer que ela esteja ali.

Como se não bastasse Fabiana (Nathalia Dill) infiltrar Abel (Pedro Carvalho) no reality show Best Cake apresentado pela Angélica, a boleira vai encarar a inveja de outros participantes. Sabendo que Maria da Paz é uma concorrente em potencial, a massa de bolo da protagonista será sabotada por uma invejosa. E isso causará a eliminação de Maria da Paz do reality.

Mas aqui é uma novela e a boleira tem um estoque de sorte bem grande, porque uma vaga extra aparecerá e Maria da Paz entrará numa repescagem. Será que ela tem chances de ganhar o programa? Confira isso no nosso resumão de ‘A Dona do Pedaço’.

Segunda-feira, 14 de outubro – Maria da Paz e Abel despertam atenção dos olheiros

Josiane (Agatha Moreira), trabalhando como boleira, briga com clientes ao ser chamada de “boleira”. Amadeu (Marcos Palmeira) pede para Maria da Paz se preocupar com o concurso. Téo (Rainer Cadete) pede Josiane em casamento, e logo depois comunica o pedido à sogrinha.

–

Carmelinda (Elizângela) sugere que Josiane continue enrolando Téo. O olheiro do concurso visita a confeitaria da Maria da Paz. Maria da Paz e Abel são chamados para uma eliminatória.

Terça-feira, 15 de outubro – Maria da Paz é desclassificada do reality

Maria da Paz precisa sortear um ingrediente inusitado para colocar no bolo. Vivi (Paolla Oliveira) se une à Berta (Ana Lúcia Torre) para enganar Camilo (Lee Taylor).

–

Agno (Malvino Salvador) defende Leandro (Guilherme Leicam) na academia. Vivi é chamada para ser jurada no concurso de bolos. Yohana (Monique Alfradique) tenta abrir a cabeça de Téo a respeito do casamento. O bolo da Maria da Paz é sabotado por uma concorrente. Yohana e Camilo interrogam pessoas que acusam Régis (Reynaldo Gianecchini). Fabiana vê o beijo de Rock (Caio Castro) e Joana (Bruna Hamú). Em seu depoimento, Josiane prejudica Régis e o playboy é preso. Maria da Paz é desclassificada do Best Cake.

Quarta-feira, 16 de outubro – Fabiana tenta acabar com Rock e Joana

Régis é encarcerado. Fabiana pensa numa forma de acabar com o namoro de Rock e Joana. Abel se classifica para o concurso. Berta ajuda Vivi a encontrar Chiclete (Sergio Guizé). Maria da Paz acredita na inocência de Régis após conversar com o ex e pede ajuda a Amadeu. Fabiana faz uma festa surpresa para Rock e contrata Joana para trabalhar lá. Começa o reality e Maria da Paz se chateia com a desclassificação.

–

Veja também



Quinta-feira, 17 de outubro – Maria da Paz vê nova chance

Vivi é bem dura na hora de julgar os bolos. Téo chama Josiane para trabalhar com ele. Um dos candidatos fica de fora do concurso e o reality decide fazer uma repescagem: ou seja, Maria da Paz está de volta ao concurso.

–

Berta ajuda Chiclete a ficar com Vivi. Camilo e Yohana tentam fazer Régis confessar os crimes da novela. Maria da Paz reconhece Vivi no meio do programa e sua participação pode ser afetada.

Sexta-feira, 18 de outubro – Maria da Paz entra no reality

Maria da Paz consegue a última vaga do concurso. Rock se espanta com Matilde (Laura Cardoso) conhecer seu pai. Evelina (Nívea Maria) mente no depoimento para ajudar Josiane. Antero (Ary Fontoura) não consegue confirmar o álibi de Régis. Vivi pergunta a Kim (Monica Iozzi) sobre a possibilidade de abandonar de vez a carreira para fugir com Chiclete. Téo desconfia de novo de Josiane e estamos chocados com o nível de burrice do cidadão.

–

Sábado, 19 de outubro – Evelina acusa Josiane

Maria da Paz comenta com Amadeu sobre a desconfiança de Evelina. Kim e Márcio (Anderson di Rizzi) têm noite quente. Maria da Paz tem medo de Josiane ser culpada pelos crimes de Régis. Leandro convence Agno a ajudar Régis. Josiane procura sua avó, que a acusa de ser a assassina do mordomo e do michê.