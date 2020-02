Maria Casadevall no Carnaval: “Nunca tive essa coisa de ir para a balada e pegar. Sou das antigas”

Maria Casadevall se divertiu no Camarote CONTIGO!

Foto: Luciana Prézia

Ela conquistou a todos com sua simpatia no Camarote CONTIGO!: o primeiro carnaval de Maria Casadevall em Salvador começou no maior astral neste sábado (1º), quando a atriz aproveitou a noite e dançou muito na companhia de Sophia Abrahão e Fernanda de Freitas. Enquanto assistia à passagem dos trios, Maria foi reconhecida pelo público, que gritou seu nome. “Lindos!”, devolveu.

“Adoro sentir essa energia muito forte da música, esquecer os problemas… Festejar acima de qualquer coisa. Muito axé!”, mandou animadíssima. Na hora de lembrar o melhor carnaval de sua vida, ela se mostra decidida. “Foi em Piraporinha, em um carnaval de bloquinho. Eu tinha uns 15 anos, fui com minhas amigas para o ‘Aqui nóis cai'”, relembra.

Maria dança com Sophia Abrahão no show de Diogo Nogueira

Foto: Gustavo Scatena

Maria também deu uma cor para o nosso Sinal da Pegação: “Que cor eu estou? Laranja?”, perguntou a si mesma. “Nunca tive essa coisa de ir para a balada e pegar. Gosto de conhecer a pessoa primeiro. Sou meio das antigas… Conheci meu primeiro namorado na minha formatura, em Porto Seguro”, riu.

Para ela, o ano só está começando agora. Depois das gravações de Amor à Vida, a atriz resolveu fugir um pouco para sair da sua personagem, Patrícia. O destino foi a Austrália, país em que já morou, além da Nova Zelândia e África do Sul. “Passei três semanas viajando. Fui rever as pessoas que deixei por lá”, explicou. “Voltei anteontem! Não se enganem, essa carinha é maquiagem”, brincou Maria.

Assista à entrevista dela e de outras celebridades no Camarote CONTIGO!: