Marcelo Serrado: “Já me apaixonei por duas mulheres ao mesmo tempo”

Marcelo Serrado afirma que qualquer

pessoa está sujeita a ter dois amores

ao mesmo tempo

Foto: AgNews

Feliz em interpretar o segundo vilão em 22 anos de carreira, Marcelo Serrado, 42, espera repetir com o Bruno, de Poder Paralelo, da Record, o sucesso que obteve na pele do delegado Denis Nogueira de Vidas Opostas (2006), na mesma emissora.



A atuação naquele papel rendeu a Marcelo o prêmio de Melhor Ator do ano pela APCA – Associação Paulista de Críticos de Arte.

TITITI – Como é interpretar o Bruno, um canalha que trai a mulher, até com a irmã dela, dentro da própria casa da família?

Marcelo Serrado – Estou feliz em poder fazer esse personagem que é rico, um vilão que tem humor e nuances. Ele está sempre no fio da navalha. Engana as mulheres, mas, do jeito dele, é preocupado e cuida da família.

É difícil gravar as cenas que misturam sexo e violência? Você e a Paloma (que faz a Fernanda, amante de Bruno na trama) protagonizaram, inclusive, uma sequência de estupro…

Não é complicado ou difícil. Uma das vantagens de ser o vilão em uma novela é poder fazer as cenas mais quentes e de forte apelo dramático

Verdade que você e a Paloma se estranharam nos bastidores logo no início da novela?

Não, pelo contrário. Temos a maior sintonia e, na hora de gravar, vamos sempre além dos ensaios, colocamos elementos inesperados nas cenas. Isso torna o trabalho delicioso e as imagens mais interessantes.

Como você se preparou para viver esse cafajeste de marca maior?

Trabalhei a estrutura do personagem com a Kátia Aschar, mãe do Marcelo Faria, que faz preparação de atores. Vi diversos filmes, entre os quais Scarface (de Brian de Palma, 1983, com Al Pacino) e O Poderoso Chefão (de Francis Ford Coppola, 1972, com Marlon Brando). Mas o que me inspira, mesmo, é o texto de Lauro César Muniz.

Você conhece homens como o Bruno, que ficam com muitas mulheres ao mesmo tempo?

Conheço diversos, mas nenhum deles tem essa violência que o personagem traz. E, pessoalmente, acredito que a traição não se mantém, a máscara um dia cai!

E já aconteceu com você de amar mais de uma mulher num único momento da sua vida?

Já me apaixonei por duas mulheres ao mesmo tempo, sim, e isso é muito difícil! Pode acontecer com qualquer um, mas é bem complicado até que a situação se defina por um dos lados.

Está namorando, pretende se casar logo?

Eu e a atriz Ana Ferraz estamos juntos há três anos, mas não há planos de casamento, deixamos rolar.

Você é um pai carinhoso?

Sou um bom pai para Catarina (de 4 anos, filha do artista com a ex-mulher, a atriz Rafaela Mandelli). Procuro estar sempre presente, sou afetuoso, mas também rigoroso.

Há algum artista na sua família? Como decidiu ser ator?

Não há nenhum artista, não: meu pai é aposentado, tinha uma pousada em Angra dos Reis (litoral fluminense) e minha mãe é decoradora. Fui estudar teatro no O Tablado (escola de teatro carioca fundada por Maria Clara Machado em 1951) para me soltar porque eu era muito tímido. Fiquei lá uns cinco anos até me tornar ator.

Como é o seu cotidiano?

Uma correria… Malho e luto boxe quando dá e me dedico à novela. Moro sozinho e tenho uma pessoa que me ajuda em casa e uma secretária. De vez em quando, vou ao cinema e tomo um chope com os amigos.

Como concilia a TV e a música, já que toca na banda Os Impossíveis?

A banda com o Marcello Novaes é uma grande brincadeira. Nós nos reunimos todas as sextas, à meia-noite, na boate Melt, no Rio, pra tocar. Eu gosto, é muito bom, mas sou mesmo um ator por inteiro!