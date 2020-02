Mamãe Ivete Sangalo está de volta!

A musa baiana agitou a galera de Natal (RN)

Foto: Luciano Azevedo

Linda e estonteante, Ivete Sangalo retornou à ativa dia 5, dois meses após dar à luz Marcelo. Em um vestido de renda que deixava à mostra a silhueta de quem acabou de ser mamãe, ela fez a galera do Carnatal, em Natal (RN), sair do chão. O espetáculo, como não poderia deixar de ser, foi um arraso!

Mais feliz do que nunca, o furacão baiano provou que não se importa com os comentários sobre sua forma física (ela ainda não voltou ao peso de antes da gravidez) e até brincou com os fotógrafos e cinegrafistas, fazendo caras e bocas.

“Sou outra mulher, a minha vida passou por uma transformação total. (…) Foca em cima de mim, para mostrar como estou gostosona, mesmo com uns quilinhos a mais!”, disse a cantora. A bela recebeu o carinho dos fãs e chorou enquanto se apresentava.

Totalmente “mãe”, em dado momento, ela pediu licença ao público para retirar leite. “Vou parar agora porque meus peitos estão explodindo, gigantes. Vou tirar 150 ml e volto para ficar com vocês”, disse, bem à maneira Ivete de ser.

No domingo, Veveta concedeu uma entrevista exclusiva ao “Fantástico”, mas não mostrou o bebê, como todos esperavam. No entanto, contou alguns detalhes sobre seu Marcelinho. “Ele está lindo, supergordo. Graças a Deus, eu tenho o dom da maternidade. Estou tentando dar ao meu filho, e vou dar, tudo o que minha mãe me deu. Ele está cheio de saúde e sorrindo pra mim. (…) Consegui estabelecer uma rotina e para toda criança rotina gera um conforto e ele é muito calmo, tranquilo, o pai (Daniel Cady) também é calmo”, disse, transbordando felicidade.