Mais um dia, mais um look impecável de Kate Middleton

Mais uma vez, Kate Middleton arrasou na escolha do look para um dos compromissos reais. Na noite de segunda-feira (20), a Duquesa de Cambridge escolheu um vestido vermelho com aplicações de brilho, transparência na manga, comprimento mídi e renda para a recepção à cúpula real de investimentos Reino Unido-África no Palácio de Buckingham. Essa foi a primeira vez ela e príncipe William receberam convidados sozinhos no palácio, depois de Harry ter mudado sua residência oficial para o Canadá.

Além do lindo vestido, outro detalhe chamou atenção na produção de Kate: os brincos. Aparentemente, as peças feitas em ouro 18k, rubis e cristais, são uma nova aquisição da duquesa. Eles são criação da marca britânica Soru, uma de suas favoritas, e custam 140 libras, o equivalente a 767 reais. No momento, eles estão esgotados, mas podem ser encomendados no site oficial da marca.

A Soru é uma das marcas de joias mais usadas por Kate. A primeira peça que a duquesa usou da grife foi um brinco de pérolas em 2016. Poucos minutos depois, a peça já estava esgotada no site da marca. Segundo a descrição da peça, o rubi, pedra dos brincos que Kate usou ontem, são normalmente dados de presente de 40 anos de casamento. A pedra traz vitalidade, limpa a mente e ajuda a aumentar a concentração e motivação.

Para completar a produção, Kate escolheu scarpins vermelhos da marca Gianvito Rossi e uma clutch também vermelha, da Jenny Packham.

Leia mais: Final feliz: Harry reencontra família no Canadá

+ Brigas entre William e Harry podem ter chegado ao fim