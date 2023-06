Madonna é internada em UTI após contrair infecção bacteriana grave

Madonna foi internada na UTI após contrair uma infecção bacteriana no último sábado (24). A informação, divulgada pelo PageSix nesta quarta-feira, indica que a cantora de 64 anos foi encontrada inconsciente em sua casa, em Nova York. Ao dar entrada no hospital, precisou ser entubada para o tratamento.

Guy Oseary, empresário da artista, confirmou a notícia no Instagram, afirmando que ela havia “desenvolvido uma infecção bacteriana grave que a levou a ficar vários dias na UTI”. Madonna apresentou uma melhora, mas ainda está sob cuidados médicos esperando uma recuperação completa.

Turnê da cantora foi adiada

A cantora faria uma turnê em comemoração aos seus 40 anos de carreira, mas, com o quadro de infecção grave, precisou adiar o início das apresentações, que começariam no dia 15 de julho em Vancouver, no Canadá.

“Neste momento, precisaremos pausar todos os compromissos, o que inclui a turnê. Compartilharemos mais detalhes com vocês assim que tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para os shows remarcados”, explicou Oseary na publicação.