Angela Bassett, Carol Littleton e Mel Brooks receberão Oscar honorário

Nesta segunda-feira, 12, a Acadêmia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela premiação do Oscar, anunciou a categoria de premiação honorária para homenagear artistas pela sua contribuição no mercado do cinema.

Na lista foram anunciados a atriz Angela Bassett, o ator Mel Brooks e a montadora e editora de filmes Carol Littleton, irão receber a estatueta pelo conjunto de suas obras. Outro nome anunciado é de Michelle Satter, que receberá o Prêmio Humanitário Jean Hersholt, pela sua atuação como diretora no Instituto Sundace.

Presenting the 14th annual Governors Award honorees: • Angela Bassett

• Mel Brooks

• Carol Littleton

• Michelle Satter (Jean Hersholt Humanitarian Award) The 14th annual Governors Awards will be held on November 18th, 2023. https://t.co/2Ly3OSCzIc — The Academy (@TheAcademy) June 26, 2023

A cerimônia em homenagem aos anunciados acontece no dia 18 de novembro deste ano, durante a 14ª edição do Governors Awards.

Após receber duas indicações ao Oscar pelas categorias de melhor atriz por Tina e melhor atriz coadjuvante em Pantera Negra, Angela Bassett receberá sua primeira estatueta, seguida por Carol Littleton, que após 40 anos, será premiada pela montagem de E.T.: o extraterrestre, de 1982.

Já Brooks receberá sua segunda premiação, a primeira foi conquistada em 1969 na categoria de melhor roteiro original com Primavera para Hitler.