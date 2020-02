Luiza Brunet deixa seio à mostra para divulgar concurso

Editorial sensual de Luiza Brunet

Foto: Divulgação

Aos 48 anos, Luiza Brunet não cansa de mostrar que está com o corpo em forma. A modelo brasileira, que nunca deixou de trabalhar, é estrela de mais uma campanha publicitária.

Desta vez, ela desfila um body transparente e muito sensual, deixando o seio à mostra, para divulgar o concurso de design de joias da empresa AngloGold Ashanti Auditions.

Na imagem acima, à esquerda, a morena aparece deitada em um banco feito de ouro, estimado em R$ 72 milhões.

Segundo informações da empresa que organiza a competição, Luiza será ainda a garota-propaganda dos finalistas do evento, posando com as criações destacadas a partir de setembro de 2010.