Luana Piovani volta a desabafar sobre Pedro Scooby nos stories

As brigas do ex-casal Pedro Scooby e Luana Piovani não acabaram. A atriz reclamou em sua conta do Instagram que o pai não impõe limites no uso de internet das crianças e acessam a mesma sem nenhum controle quando estão na casa do surfista.

“Deixei meus filhos irem pro Brasil depois de muita insistência, vídeos de mansão com piscina e tobogã. Meus filhos longe de mim no Natal é um baita sacrifício em nome deles. Eu, mais uma vez, cortei na carne e os deixei ir”, escreveu Luana, mãe de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Liz e Ben, de 7.

“Mandei mensagem às 7 da manhã querendo notícias, alguém me respondeu? Claro que não. Consideração por mim nunca existiu. Liguei para falar com as crianças, nem abaixar o volume da TV ele fez. Tive que pedir para mudarem de cômodo ou abaixarem o volume. Falo algo completamente relevante e calmamente e ouço a primeira patada: Vai querer mandar na minha casa?”, acrescentou.

E não parou por aí. Os desabafos de Luana alfinetaram até Cíntia Dicker, atual de Pedro. “Orgulha-se de ter uma barriga de nove meses colada à direção de um carro em movimento e todos aplaudem. Tem peninha. Sabe o que vocês são mulheres? Burras. Graças a vocês, as cegas que podem ver, levaremos ainda séculos para mudar a nossa triste realidade de abusadas. Eu lamento pela minha semelhante que, pelo que percebo, ainda não entendeu o que está por vir. Escolhas.”

Para terminar, a atriz fez uma cobrança em público, afirmando que aguarda a parte das despesas das crianças em sua conta até o dia 2 de janeiro. “Porque homem adora tirar mãe de maluca e achar que a criança parou de comer né. Mas tudo bem, eu volto aqui e dou mais um pla, diretamente com quem lhe paga as contas. A sorte dos meus filhos é que nasci um homem com alma e corpo de mulher. Não esmoreço e ainda sabatino”.

Mãe cansada

Em janeiro de 2021, Luana Piovani fez um desabafo em suas redes sociais sobre a maternidade. Nele a atriz conta como está sendo a experiência de educar seus três filhos com Pedro Scooby, Bem, Liz e Dom.

“Lágrimas na cama aos pés dos rebentos. De uma mãe culpada por errar, cansada de tentar educar gritando e castigando. Aflita, se sentido sozinha no barco. Penso em Maria e penso: passa da frente”, escreveu em seus stories do Instagram.