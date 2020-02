Lisi Benitez: “Junior Lima foi muito especial!”

Piu Piu tem conquistado o público que acompanha o reality

Não tem quem não fique babando por essa morena de olhos azuis que desfila em A Fazenda 3. Pois a gaúcha Lisi Benitez, nascida em Porto Alegre, já enfeitiçou muita gente. Inclusive Junior Lima, irmão de Sandy. Em fevereiro deste ano eles começaram a namorar, porém o romance durou apenas cinco meses.

Mas foi o bastante para nascer dali um sentimento de muito carinho e respeito entre a musa e o cantor. Pelo menos é o que analisou Maria Benitez, mãe de Lisi: “Ela ficou pouco tempo com ele, mas sempre o elogiou, dizendo o quanto era carinhoso, respeitador, atencioso… Uma pessoa muuuito especial”, contou Maria a TITITI. Ela afirmou ainda que antes de embarcar no reality show da Record, a filha insistiu que continuará solteira: “Não quero me envolver com ninguém no programa!”, assegurou à mãe.

No começo da atração Lisi chegou a comentar com Monique Evans e Dudu Pelizzari, que foi uma pena não ter dado certo o romance com o caçula de Xororó. E confessou o quanto admira o cantor sem citar o nome do gato. E nem precisava, né, gente?!



Guerreira

A mãe da estrela diz que Lisi é uma pessoa tranquila, que prefere ficar em casa com a família quando está no sul, adora o feijãozinho da mamãe e é uma pessoa bem centrada.

Lisi começou a trabalhar com 16 anos fazendo eventos, festas e feiras. Queria ganhar um dinheiro para a faculdade. “Pois é, ela fazia contabilidade acho que por influência minha, por que esse é o meu ramo de trabalho. Gostava das aulas, mas não chegou a concluir o curso”. Pelo jeito a gata vai saber cuidar muito bem do dindim se ganhar o reality, né?

Alguns anos atrás, Piu-piu comentou com a mãe a vontade repentina de tentar a vida em São Paulo junto com três amigas. “Fiquei um pouco preocupada, claro, como toda mãe. Mas sempre confiei nela”, relata Maria.

Na capital paulista, Piu-piu se destacou na carreira de modelo e em um trabalho conheceu Dani Souza, a Samambaia, que a convidou para ver de perto os bastidores do Pânico na TV, na Rede TV!. A partir dali a carreira deslanchou. Hoje Lisi faz faculdade de jornalismo e estuda para prosseguir como atriz.

Sem ressentimento!

Quando Maria ouviu Luiza Gottschalk, do grupo ovelha, difamar sua filha com a seguinte frase: “Se Lisi vende a alma por R$ 2 milhões por quanto será que ela vende o corpo?” ficou furiosa: “Nossa, queria que ela (Luiza) fosse a primeira a sair do programa. Mas hoje não tenho mais rancor. Gosto muito dela”, garantiu Maria, acreditando que a frase da loirinha foi dita num momento de raiva. Então, tá!

