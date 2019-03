Lembra dela? Atriz mirim dos anos 90 dá à luz

View this post on Instagram

Não passou voando como alguns disseram. Mas cá estamos nós, naquela que pode vir a ser a nossa última semana dividindo o mesmo corpo. É MÁGICO! Vc já me transformou tanto, filha! Vc nem pode imaginar. Não foi só o corpitcho que aumentou, meu coração é gigante só pq vc existe! Te amo, Catarina! #39weekspregnant #9mesese3semanas #cadaumcontadeumjeito #eucontoosdias #273days #eueela #vemcatarina #atéoarthurchegouantespratever