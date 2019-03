Filha de Wolf Maya assume namoro com atriz de ‘O Sétimo Guardião’

Laryssa Ayres, 22 anos, e Maria Maya, de 37, assumiram o relacionamento. Laryssa, que interpreta a personagem Diana na novela ‘O Sétimo Guardião’, confirmou o relacionamento com a filha de Wolf Maya e Cininha de Paula à revista Quem.

As duas foram vistas no Nosso Camarote, no sábado (9), no Rio de Janeiro, para assistir ao Desfile das Campeãs na Sapucaí. Os boatos de que as duas estavam namorando surgiram no começo do mês, quando postaram uma foto.

Na novela ‘O Sétimo Guardião’, Laryssa interpreta Diana, a filha de Afrodite (Carolina Dieckmann) e Nicolau (Marcelo Serrado). Já a última novela de Maria Maya foi ‘Amor à Vida’, em 2013, em que ela interpretou a boliviana Alejandra. Recentemente ela dirigiu a peça “Através da Iris”, que encerrou a temporada no domingo (10).

